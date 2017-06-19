Экипаж находящегося в порту в КНР российского судна попросил помочь вернуться на родину

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Экипаж российского судна "Анатолий Торчинов", стоящего в китайском порту Шидао, просит помощи в возвращении на родину и погашении долга по зарплате за три месяца, сообщил в понедельник ТАСС инспектор Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский.

"Моряки обратились ко мне письмом, в котором сообщили, что на судне нет еды, воды, третий месяц не платят зарплату. Люди хотят покинуть судно, просят консулов их репатриировать, но пока не могут этого сделать, так как необходимо обеспечивать безопасность судна. Судовладелец по телефону сообщил капитану, что денег нет и пока не предвидится, это обострило ситуацию", - рассказал Осичанский, добавив, что сумму долга по зарплате подсчитать почти невозможно, так как часть ее выплачивается по неофициальной схеме, и моряки сами точно не знают, сколько должны получать.

По его словам, экипаж хочет покинуть судно, но если будет погашен долг по зарплате, люди готовы продолжить работу.

Судно "Анатолий Торчинов" под российским флагом управляется судовладельцем "МВ-Лайн" (Владивосток), комментарием которого ТАСС пока не располагает. Ранее экипаж другого судна этой компании, "Горнозаводск", стоявшего тогда в порту в Приморье, заявил о долге по зарплате более 3 млн рублей. После того, как моряки связались с Дальневосточной региональной организацией "Российский профсоюз моряков" и ситуация получила огласку, судовладелец приступил к погашению задолженности.