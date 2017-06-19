Борт МЧС вылетел в Мурманск за онкобольной девушкой, дозвонившейся Путину

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. МЧС России направило в Мурманск самолет, который доставит на лечение в Москву страдающую онкозаболеванием жительницу Апатит Мурманской области Дарью Старикову, пожаловавшуюся в ходе "Прямой линии" президенту РФ на проблемы в здравоохранении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"С подмосковного аэродрома Раменское в Мурманск вылетел самолет МЧС, оборудованный как медицинским модулем, так и медицинским оборудованием, позволяющим оказывать любую помощь во время полета", - сказал собеседник агентства. На борту также находится бригада врачей Отряда "Центроспас" МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", которые будут следить за состоянием больной во время полета и оказывать ей необходимую помощь.
Дарья Старикова будет проходить лечение в Москве в институте онкологии им. Герцена.
О Стариковой стало широко известно после ее звонка на "Прямую линию" президенту РФ 15 июня. Она попросила главу государства решить проблему недоступности медицинских услуг и острой нехватки узких специалистов в городе Апатиты с населением в 55 тыс. человек. Старикова сказала, что ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза. Точный диагноз ей смогли поставить только в Мурманске.
Старикова в пятницу вечером была госпитализирована после обострения и открывшегося кровотечения в реанимацию больницы Кировска. После стабилизации состояния ее санавиацией отправили в Мурманскую областную больницу. Состояние оценивается как средней тяжести, сейчас она остается в реанимации.