Прокуратура начала проверку ситуации с застрявшими в КНР российскими моряками

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) начала проверку ситуации, сложившейся с экипажем судна "Анатолий Торчинов", который находится в китайском порту и просит помощи в выплате долга по зарплате и репатриации. Об этом сообщила в понедельник ТАСС старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Елена Барсукова.
"Мы начали проверку сложившейся ситуации, в том числе и по сообщениям в СМИ, и делаем все возможное, чтобы помочь морякам", - сказала собеседница.
Ранее сообщалось, что экипаж российского судна "Анатолий Торчинов", стоящего в китайском порту, обратился в Международную федерацию транспортных рабочих с просьбой помочь вернуться на родину и получить задержанную зарплату. Ситуация осложняется необходимостью обеспечивать безопасность судна.
Судно "Анатолий Торчинов" под российским флагом управляется судовладельцем "МВ-Лайн" (Владивосток), комментарием которого ТАСС пока не располагает. Ранее экипаж другого судна этой компании, "Горнозаводск", стоявшего тогда в порту в Приморье, заявил о долге по зарплате более 3 млн рублей. После того, как моряки связались с Дальневосточной региональной организации "Российский профсоюз моряков" (ДВО РПСМ) и ситуация получила огласку, судовладелец начал выплачивать задолженность.