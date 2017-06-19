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Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор банкирам "Траста" о растрате 9,9 млрд руб.

Происшествия
19 июня, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Адвокаты просят отменить приговор суда как незаконный

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отложил на 27 июня проверку законности приговора бывшим топ-менеджерам банка "Траст" - бывшему руководителю казначейства банка Олегу Дикусару и экс-финдиректору Евгению Ромакову, осужденным по делу о многомиллиардной растрате, передает корреспондент ТАСС.

В жалобе защита просила отменить вынесенный приговор Басманного суда как незаконный и необоснованный.

Суд не смог приступить к слушаниям в связи с тем, что защитники подали дополнительную жалобу, на ознакомление с доводами которой сторонам понадобилось время.

27 февраля Басманный суд признал Дикусара и Ромакова виновными в растрате 7,11 млрд рублей и $243,031 млн и приговорил их к 7 и 4 годам заключения соответственно. Иск банка "Траст" на сумму растраты суд оставил без рассмотрения, отметив, что банк может обратиться с аналогичным иском в рамках гражданского судопроизводства.

Дикусар и Ромаков признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере"). Как установлено следствием и судом, в 2012-2014 годах они выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Кипра, в интересах акционеров банка, которые позже были объявлены в розыск. В результате банку был причинен ущерб на общую сумму 9,9 млрд рублей.

Кроме того, считает следствие, в 2013-2014 годах Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка. Уголовное дело в отношении бывших собственников банка выделено в отдельное производство.

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