СК начал проверку по факту пропажи глухонемого мальчика в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Следственные органы в Дагестане начали проверку по факту пропажи 11-летнего глухонемого мальчика, сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы республиканского Следственного управления СК РФ.

"По факту пропажи 11-летнего глухонемого мальчика, проживающего в селе Кироваул кизилюртовского района Дагестана, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщил собеседник.

В поисках мальчика, который пропал 15 июня из дома в селе Кироваул, задействованы более 250 человек. По словам представителя пресс-службы республиканского ГУ МЧС России, от ведомства участвуют 64 человека и 10 единиц техники. Ребенка ищут также 120 местных жителей. В пресс-службе МВД Дагестана ТАСС сообщили, что на поиски ребенка направлены 70 сотрудников правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками.

Поиски ведутся в основном в Кизилюртовском районе, однако ориентировки на мальчика разосланы по всем отделам полиции Дагестана, добавил представитель МВД.

Заместитель главы администрации Кизилюртовского района Ибрагим Муталибов сообщил ТАСС, что поиски мальчика идут круглосуточно. "Ночью поиски не приостанавливают. С факелами, фонарями ищут", - сказал Муталибов.