Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Граждане РФ, предварительно, не пострадали при пожаре в Португалии

Происшествия
19 июня, 11:36 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Всего жертвами пожара, начавшегося 17 июня, стали не менее 62 человек, около 60 пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 19 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Граждане России, по последним данным, не пострадали при пожаре в португальском округе Лейрия. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Португалии Александр Брянцев.

Читайте также новости по теме:
Лесной пожар в Португалии
© EPA/MIGUEL A. LOPES

Матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики начнется с минуты молчания

В Португалии объявлен трехдневный траур по жертвам лесного пожара

Крупнейшие в мире лесные пожары по числу человеческих жертв. Досье

"По последней информации, которую португальские власти нам присылали, то есть вчера поздно вечером, они говорили, что на текущий момент пострадавших иностранцев в результате пожара вообще нет, - сказал он. - Но все еще находится в активной стадии, поэтому ситуация может каким-то образом развиваться". "По информации на текущий момент, данных о том, что кто-либо из российских граждан пострадал, нет", - подчеркнул Брянцев.

Ранее газета Publico сообщила, что жертвами пожара стали не менее 62 человек, еще около 60 пострадали. Возгорание, начавшееся 17 июня днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди в 190 км от Лиссабона, до сих пор не удалось взять под контроль. В борьбе с огнем задействованы сотни людей. Тушение пожара осложняют жара и сильные порывы ветра. По мнению местной полиции, пожар мог начаться в результате удара молнии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесной пожар в Португалии
Страны
Россия Португалия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
4
Законопроект Рады о реинтеграции Донбасса предусматривает наделение его особым статусом
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
7
Новый возможный теракт в Лондоне - машина въехала в толпу мусульман
Темы дня
Загрузка...
Реклама