Граждане РФ, предварительно, не пострадали при пожаре в Португалии

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МАДРИД, 19 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Граждане России, по последним данным, не пострадали при пожаре в португальском округе Лейрия. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Португалии Александр Брянцев.
"По последней информации, которую португальские власти нам присылали, то есть вчера поздно вечером, они говорили, что на текущий момент пострадавших иностранцев в результате пожара вообще нет, - сказал он. - Но все еще находится в активной стадии, поэтому ситуация может каким-то образом развиваться". "По информации на текущий момент, данных о том, что кто-либо из российских граждан пострадал, нет", - подчеркнул Брянцев.
Ранее газета Publico сообщила, что жертвами пожара стали не менее 62 человек, еще около 60 пострадали. Возгорание, начавшееся 17 июня днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди в 190 км от Лиссабона, до сих пор не удалось взять под контроль. В борьбе с огнем задействованы сотни людей. Тушение пожара осложняют жара и сильные порывы ветра. По мнению местной полиции, пожар мог начаться в результате удара молнии.