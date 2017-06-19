Во Владимирской области ликвидировали изготавливавшего взрывчатку иностранца

ВЛАДИМИР, 19 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Сотрудники УФСБ России по Владимирской области ликвидировали уроженца одной из стран Центральной Азии, который занимался изготовлением взрывчатки и взрывных устройств, сообщили в понедельник в ведомстве.

"19 июня 2017 г. при проведении в Коврове оперативно-разыскного мероприятия … по месту фактического проживания преступника, последний оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь из пистолета Макарова. В результате ответного огня указанный гражданин получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в УФСБ.

Пострадавших среди мирного населения и представителей сил правопорядка нет.