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Во Владимирской области ликвидировали изготавливавшего взрывчатку иностранца

Происшествия
19 июня, 11:59 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Преступник являлся уроженцем одной из стран Центральной Азии, сообщили в УФСБ

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ВЛАДИМИР, 19 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Сотрудники УФСБ России по Владимирской области ликвидировали уроженца одной из стран Центральной Азии, который занимался изготовлением взрывчатки и взрывных устройств, сообщили в понедельник в ведомстве.

"19 июня 2017 г. при проведении в Коврове оперативно-разыскного мероприятия … по месту фактического проживания преступника, последний оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь из пистолета Макарова. В результате ответного огня указанный гражданин получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в УФСБ.

Пострадавших среди мирного населения и представителей сил правопорядка нет.

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