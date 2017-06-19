Дети отравились неизвестной жидкостью в Новгородской области, один подросток погиб

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Подросток погиб в городе Пестово Новгородской области от отравления неизвестной жидкостью, найденной на улице. Об этом сообщила в понедельник ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Ирина Хоткевич.
"Тело 14-летнего мальчика обнаружено на берегу реки Молога в городе Пестово Новгородской области. По предварительным данным, 18 июня 2017 года трое подростков употребили неизвестную жидкость из бутылки, обнаруженной на улице. Один из них скончался. Двум другим госпитализация не потребовалась", - сказала она.
Боровичский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку по факту гибели мальчика, назначены проверочные мероприятия, судебно-медицинские и химические экспертизы, сообщила Хоткевич.