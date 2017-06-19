В Саратове горят склады на площади в 4 тыс. кв. метров

САРАТОВ, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС по Саратовской области тушат крупный пожар в Заводском районе города, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ведомства.

"В Заводском районе горят два заброшенных склада. Общая площадь возгорания достигла порядка четырех тысяч квадратных метров. На месте работают пожарные подразделения. Пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что причины пожара пока назвать сложно. Их установят в ходе последующей проверки.