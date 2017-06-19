Суд признал законным арест 60 млн руб., изъятых при обысках у экс-главы Марий Эл

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест 60 млн рублей, изъятых при обысках в доме и банковских ячейках бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении крупной взятки, передает корреспондент ТАСС.
"Решение суда первой инстанции признать законным, жалобу защиты отклонить", - огласил решение судья.
Басманный суд ранее арестовал 116 объектов недвижимости, принадлежащих шести организациям, - "Телекомпании 12 регион", "Июнь 2006", "Кардинал", "Воскресенский парк", "Марийский цемент" и "Цукшинский карьер" - аффилированным, по мнению следствия, с мачехой Маркелова. Это квартиры, дома, земельные участки. Кадастровая стоимость арестованного имущества составляет около 550 млн рублей.
20 апреля Басманный суд также арестовал 23 объекта недвижимости Маркелова и его бывшей супруги на сумму 350 млн рублей. Таким образом, отметил адвокат обвиняемого Сергей Севрук, общая сумма всего арестованного имущества Маркелова, его бывшей супруги и мачехи составляет около 1 млрд рублей, что превышает сумму вменяемой экс-главы взятки. 19 июня, как ожидается, Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест имущества организаций. По словам адвоката, арест на данное имущество был наложен необоснованно, так как мачеха Маркелова имеет к этим организациям опосредованное отношение, "где-то она была учредителем, а к некоторым компаниям она вообще не имеет отношения".
Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в получении взятки, его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвиняется по статье "Посредничество во взяточничестве". По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал находящегося на лечении в Израиле Криваша, он объявлен в международный розыск. Как отмечал ранее Маркелов, рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО "Тепличное" Кривашом.