Новгородского школьника оштрафовали на 3 тыс. рублей за шпаргалку на ЕГЭ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Новгородский школьник оштрафован на 3 тыс. рублей за шпаргалку на ЕГЭ по английскому языку. Штраф за шпаргалку назначен впервые за всю историю Единого госэкзамена в регионе, сообщили в понедельник журналистам в областном Управлении федеральной службы судебных приставов.

"Новгородские судебные приставы впервые взыскали административный штраф за пронос и использование шпаргалки на ЕГЭ. Действие произошло по решению мирового суда, который вынес минимально возможное наказание за такое правонарушение - 3 тыс. рублей. Сумму уменьшили с учетом смягчающих обстоятельств, среди которых - несовершеннолетний возраст и признание школьником вины", - сказали в управлении.

Как говорится в материалах разбирательства, выпускник имел "письменные заметки, содержащие информацию об ответах тестовой части задания".

Согласно статье КоАП РФ о нарушении требований к ведению образовательной деятельности, несоблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации грозит штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.