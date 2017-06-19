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Летальный случай после укуса клеща зафиксирован в Астраханской области

Происшествия
19 июня, 14:00 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Мужчина умер от крымской геморрагической лихорадки, которой заразился от укуса клеща

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АСТРАХАНЬ, 19 июня. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Житель Камызякского района Астраханской области скончался от крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), которой заразился от укуса клеща. Это первый летальный случай от КГЛ в регионе с 2010 года, сообщили в понедельник ТАСС в областном управлении Роспотребнадзора.

"От КГЛ скончался житель Камызякского района. Он был госпитализирован в одну из астраханских больниц, диагноз был лабораторно подтвержден. Но у мужчины были и сопутствующие заболевания, что усугубило ситуацию. Смертельные случаи от КГЛ в регионе не регистрировались с 2010 года", - уточнили в управлении.

Всего же, по данным ведомства, с начала года зарегистрировано свыше 1000 обращений по поводу укусов клещей. Это в 1,7 раз меньше, чем в прошлом году. Также в области зарегистрировано пять случаев КГЛ (в прошлом году было четыре случая), два из них подтверждены лабораторно.

В соседней Калмыкии также зарегистрированы случаи крымской лихорадки - этот диагноз лабораторно подтвержден у 10 человек. Как сообщил ТАСС главный санитарный врач по республике Джангар Санджиев, болезнь у большинства протекала в средней степени тяжести, у троих были отмечены геморрагические проявления, но летальных исходов не было. Он также добавил, что с марта в территориальное управление Роспотребнадзора поступило 398 обращений по поводу укусов клещей, что примерно в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году. "Снижение активности клещей связано с прохладной погодой и частыми дождями", - пояснил Санджиев.

КГЛ - острое инфекционное заболевание, передающееся через укусы клещей. Заболевание характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Летальность составляет от 2 до 50%.

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