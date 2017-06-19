Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава полиции Петербурга не будет приглашен в Заксобрание по вопросу о задержаниях 12 июня

Происшествия
19 июня, 14:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, июня. /ТАСС

На совете фракций сказали, что у Заксобрания нет полномочий пригласить Сергея Умнова, чтобы он мог ответить на вопросы депутатов

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга не стало голосовать по поводу приглашения на заседание городского парламента 21 июня главы регионального главка МВД Сергея Умнова для рассмотрения действий полиции во время несанкционированного митинга 12 июня. Об этом ТАСС сообщил в понедельник депутат Борис Вишневский.

"Вопрос даже не был вынесен на голосование. Сегодня на совете фракций авторам сказали, что у Заксобрания нет полномочий пригласить Сергея Умнова, чтобы он мог ответить на вопросы депутатов", - сказал Вишневский.

На прошлой неделе депутаты трех оппозиционных фракций Заксобрания просили спикера Вячеслава Макарова пригласить главу полиции в городской парламент в связи с действиями сотрудников полиции 12 июня на Марсовом поле.

По данным полиции, в несанкционированной акции в Петербурге 12 июня приняли участие около 3,5 тыс. человек, более 500 человек были задержаны за различные нарушения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Путин не будет вмешиваться в судебный спор АФК "Система" и "Роснефти"
2
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессией
3
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
4
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
5
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
6
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама