Глава полиции Петербурга не будет приглашен в Заксобрание по вопросу о задержаниях 12 июня

Эксперт: введение системы видеопомощи судьям добавила интереса к Кубку конфедерацийСпорт 19 июня, 14:22
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессиейПолитика 19 июня, 14:12
Мутко: Шубенков и Ласицкене на каждом старте подтверждают свой мировой уровеньСпорт 19 июня, 14:11
Мутко: не нужно забегать вперед в вопросе использования видеоповторов в РФПЛСпорт 19 июня, 14:05
Аномальная жара в пяти регионах Западной Сибири продлится до 21 июняСибирь 19 июня, 14:00
Авиакомпания UTair оштрафована за овербукингЭкономика и бизнес 19 июня, 13:55
Мутко: российские фехтовальщики подтвердили свой высокий класс на ЧЕ в ТбилисиСпорт 19 июня, 13:53
Половина врачей хотели бы перейти из государственных в частные клиникиОбщество 19 июня, 13:45
Мутко: оргкомитет в целом доволен посещаемостью первых матчей Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга не стало голосовать по поводу приглашения на заседание городского парламента 21 июня главы регионального главка МВД Сергея Умнова для рассмотрения действий полиции во время несанкционированного митинга 12 июня. Об этом ТАСС сообщил в понедельник депутат Борис Вишневский.
"Вопрос даже не был вынесен на голосование. Сегодня на совете фракций авторам сказали, что у Заксобрания нет полномочий пригласить Сергея Умнова, чтобы он мог ответить на вопросы депутатов", - сказал Вишневский.
На прошлой неделе депутаты трех оппозиционных фракций Заксобрания просили спикера Вячеслава Макарова пригласить главу полиции в городской парламент в связи с действиями сотрудников полиции 12 июня на Марсовом поле.
По данным полиции, в несанкционированной акции в Петербурге 12 июня приняли участие около 3,5 тыс. человек, более 500 человек были задержаны за различные нарушения.