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Начальник отдела миграции УВД Зеленограда задержана по подозрению во взяточничестве

Происшествия
19 июня, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Задержанная находится под домашним арестом

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Начальник отдела миграции УВД по Зеленоградскому административному округу Москвы задержана по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В своем служебном кабинете была задержана находившаяся на службе начальник отдела по вопросам миграции УВД по Зеленоградскому административному округу подполковник полиции по подозрению в соучастии в совершении преступления по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"), возбужденного в отношении бывшего заместителя начальника УФМС по Северо-Восточному административному округу Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанной предъявлено обвинение, она находится под домашним арестом.

Официальный представитель МВД Ирина Волк также сообщила ТАСС, что сотрудница УВД уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

"Информация о противоправном деянии [полицейского] получена в ходе проведения следственных действий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказала Волк.

По ее словам, ряд руководителей, принимавших решение о приеме данного сотрудника на службу в органы внутренних дел, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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