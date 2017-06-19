Суд признал законным приговор применившему насилие к полицейским на акции в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в силе приговор 28-летнему Юрию Кулию, получившему восемь месяцев заключения в колонии-поселении за применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Жалобу защиты Кулия оставить без удовлетворения, приговор Тверского суда Москвы - без изменений", - говорится в постановлении суда.

Как ранее сообщила представитель СК Светлана Петренко, Кулий в ходе несанкционированного массового мероприятия напал на сотрудника полиции. Его вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самого обвиняемого, видеозаписями.

Всего по делу проходят шесть человек - Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. 18 мая суд вынес первый приговор по этому делу: за применение насилия к сотрудникам полиции на 8 месяцев заключения осужден Юрий Кулий, позднее к 1,5 года колонии был приговорен Александр Шпаков. По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти. Их вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью доказательств.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия на Пушкинской площади и близлежащей территории по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").