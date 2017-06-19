В МВД заявили о законности применения перцового газа против задержанного в Петербурге

Сергей Шнуров представил "Невероятную и правдивую историю" группы "Ленинград"Культура 19 июня, 15:52
Албин: эксплуатация рулонного газона - самый дешевый вариант для арены в ПетербургеСпорт 19 июня, 15:48
СМИ: Рауль станет заместителем генерального директора мадридского "Реала"Спорт 19 июня, 15:44
Около 70% гостей прибывают в Сочи по путевкам туроператоровОбщество 19 июня, 15:43
Минсельхоз РФ ожидает снижения урожая зерна и картофеля из-за неблагоприятной погодыЭкономика и бизнес 19 июня, 15:36
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. ДосьеБиографии и справки 19 июня, 15:30
Опера "Легенда о граде Ельце" в шестой раз прошла на берегу реки в Липецкой областиНовости партнеров 19 июня, 15:29
В Москве два электропоезда столкнулись на Курском вокзалеПроисшествия 19 июня, 15:25
Постпред Рады в ПАСЕ не исключает введения военного положения в ДонбассеМеждународная панорама 19 июня, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Перцовый газ в 33 отделе полиции Петербурга был применен против задержанного за мелкое хулиганство мужчины в соответствии с законодательством РФ, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в СМИ появилась информация, что от перцового газа пострадали задержанные во время несанкционированного митинга на Марсовом поле 12 июня.
"В 33 отдел полиции Московского района Санкт-Петербурга за мелкое хулиганство был доставлен 37-летний гражданин. С учетом медицинских показателей мужчину поместили одного в камеру для административно-задержанных. Спустя 15 минут он стал вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения. В соответствии с законодательством сотрудники полиции применили к нему спецсредство - перцовый газ", - сообщили в ГУ МВД.
Задержанных, в отношении которых составлялись протоколы об административных правонарушениях за участие в несогласованной акции, после этого перевели из камер в другое помещение.
"Незамедлительно группу граждан, находящихся в отделе полиции, препроводили в зал совещаний для продолжения процессуальных действий. При этом одна из доставленных самостоятельно вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи осмотрели женщину, однако в госпитализации отказали. Иных обращений за медицинской помощью и жалоб не поступало", - отметили в ГУ МВД.
Несколько человек, которых доставили в 33 отдел полиции 12 июня, заявили СМИ, что пострадали от действия перцового газа, поскольку у камер общая система вентиляции.