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В МВД заявили о законности применения перцового газа против задержанного в Петербурге

Происшествия
19 июня, 15:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, июня. /ТАСС

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что от перцового газа пострадали задержанные во время несанкционированного митинга на Марсовом поле 12 июня

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Перцовый газ в 33 отделе полиции Петербурга был применен против задержанного за мелкое хулиганство мужчины в соответствии с законодательством РФ, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что от перцового газа пострадали задержанные во время несанкционированного митинга на Марсовом поле 12 июня.

"В 33 отдел полиции Московского района Санкт-Петербурга за мелкое хулиганство был доставлен 37-летний гражданин. С учетом медицинских показателей мужчину поместили одного в камеру для административно-задержанных. Спустя 15 минут он стал вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения. В соответствии с законодательством сотрудники полиции применили к нему спецсредство - перцовый газ", - сообщили в ГУ МВД.

Задержанных, в отношении которых составлялись протоколы об административных правонарушениях за участие в несогласованной акции, после этого перевели из камер в другое помещение.

"Незамедлительно группу граждан, находящихся в отделе полиции, препроводили в зал совещаний для продолжения процессуальных действий. При этом одна из доставленных самостоятельно вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи осмотрели женщину, однако в госпитализации отказали. Иных обращений за медицинской помощью и жалоб не поступало", - отметили в ГУ МВД.

Несколько человек, которых доставили в 33 отдел полиции 12 июня, заявили СМИ, что пострадали от действия перцового газа, поскольку у камер общая система вентиляции.

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