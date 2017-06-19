В Москве два электропоезда столкнулись на Курском вокзале

Сергей Шнуров представил "Невероятную и правдивую историю" группы "Ленинград"Культура 19 июня, 15:52
Албин: эксплуатация рулонного газона - самый дешевый вариант для арены в ПетербургеСпорт 19 июня, 15:48
СМИ: Рауль станет заместителем генерального директора мадридского "Реала"Спорт 19 июня, 15:44
Около 70% гостей прибывают в Сочи по путевкам туроператоровОбщество 19 июня, 15:43
Минсельхоз РФ ожидает снижения урожая зерна и картофеля из-за неблагоприятной погодыЭкономика и бизнес 19 июня, 15:36
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. ДосьеБиографии и справки 19 июня, 15:30
Опера "Легенда о граде Ельце" в шестой раз прошла на берегу реки в Липецкой областиНовости партнеров 19 июня, 15:29
В Москве два электропоезда столкнулись на Курском вокзалеПроисшествия 19 июня, 15:25
Постпред Рады в ПАСЕ не исключает введения военного положения в ДонбассеМеждународная панорама 19 июня, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Два электропоезда столкнулись в районе Курского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"Подтверждаем факт столкновения электропоезда, следующего из Нахабино в Щербинку, и скоростного поезда "Стриж" сообщением Нижний Новгород - Москва", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе МЖД, в 14:38 мск при отправлении электрички с вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесных пар двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего на вокзал из Нижнего Новгорода поезда "Стриж".
В результате ЧП пострадали два человека. "По предварительной информации, с ушибами в медпункт вокзала обратились два пассажира поезда "Стриж", - сказал сотрудник пресс-службы.
Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда.
"Железнодорожники прорабатывают временную схему движения пассажирских и пригородных поездов. Для координации работы на месте создан оперативный штаб под руководством начальника Московской железной дороги", - добавили в пресс-службе.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве ТАСС сообщили, что на Курском вокзале произошло столкновение двух поездов пригородного сообщения. В результате один из вагонов частично сошел с рельсов. "Пассажиры были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сказал собеседник агентства. Информация уточняется.
А как у вас началась неделя? Электричка врезалась в наш #Стриж #курскийвокзал