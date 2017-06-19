В Москве два электропоезда столкнулись на Курском вокзале

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Два электропоезда столкнулись в районе Курского вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Подтверждаем факт столкновения электропоезда, следующего из Нахабино в Щербинку, и скоростного поезда "Стриж" сообщением Нижний Новгород - Москва", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, в 14:38 мск при отправлении электрички с вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесных пар двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего на вокзал из Нижнего Новгорода поезда "Стриж".

В результате ЧП пострадали два человека. "По предварительной информации, с ушибами в медпункт вокзала обратились два пассажира поезда "Стриж", - сказал сотрудник пресс-службы.

Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда.

"Железнодорожники прорабатывают временную схему движения пассажирских и пригородных поездов. Для координации работы на месте создан оперативный штаб под руководством начальника Московской железной дороги", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве ТАСС сообщили, что на Курском вокзале произошло столкновение двух поездов пригородного сообщения. В результате один из вагонов частично сошел с рельсов. "Пассажиры были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сказал собеседник агентства. Информация уточняется.

А как у вас началась неделя? Электричка врезалась в наш #Стриж #курскийвокзал Публикация от Дима Château Шатохин (@dimachateau) Июн 19 2017 в 5:14 PDT