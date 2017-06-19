Прокурор просит от 3,5 до 6 лет колонии для участников Misanthropic division

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Прокурор просит от 3,5 до 6 лет лишения свободы для троих участников запрещенной в России организации Misanthropic division (организация запрещена решением суда на территории РФ - прим. ТАСС), обвиняемых в экстремизме, а также в призывах к терроризму. Об этом гособвинитель заявил в понедельник в ходе прений сторон в Московском окружном военном суде (МОВС).

"Вина подсудимых полностью доказана в ходе судебного разбирательства и подтверждается как показаниями свидетелей, так и другими материалами по делу", - сказал прокурор.

По его словам, Misanthropic division была создана в 2013 году придерживающимся расистских и неонацистских взглядов гражданином Белоруссии Дмитрием Павловым, сама организация осуществляет свою деятельность преимущественно с использованием интернета. В зависимости от роли каждого, подсудимым Кириллу Халепо, Виталию Царуку и Виктору Пехтереву вменяется организация экстремистского сообщества, возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, призывы к экстремистской деятельности. Пехтереву также инкриминируется пропаганда террористической деятельности.

В ходе прений наименьшее наказание прокурор попросил для Халепо. Также гособвинитель просил суд назначить подсудимым дополнительное наказание в виде ограничения свободы и запретить им публично размещать материалы в интернете в течение нескольких лет. При назначении наказания, прокурор попросил учесть степень и характер общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, а также то, что Царук ранее уже был осужден по аналогичному обвинению.

Гособвинение отметило ряд смягчающих обстоятельств по делу и отсутствие отягчающих. При этом исправиться, уверен прокурор, подсудимые могут только в изоляции от общества.

По данным Следственного комитета России, националистическое объединение Misanthropic division с началом событий на Украине в 2014 году приобрело международный характер - его ячейки были открыты в 19 государствах, в том числе в России, Белоруссии, Украине, Германии, Франции, Польше, Англии.

Функционеры украинской ячейки принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Кроме того, участники сообщества ведут популяризацию бандеровской идеологии, национал-радикализованных и вооруженных формирований Украины (запрещенный в РФ "Правый сектор", батальон "Азов"), а также призывают вступать в их ряды.