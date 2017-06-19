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Около 1,3 тысячи детей в США ежегодно погибают от огнестрельных ранений

Происшествия
19 июня, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Еще более 5 тысяч детей ежегодно получают ранения в результате использования огнестрельного оружия

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Около 1,3 тысячи детей ежегодно погибают и более 5 тысяч получают ранения в результате использования огнестрельного оружия в США. Как сообщила телекомпания CNN, к таким выводам пришла в своем исследовании Американская академия педиатрии.

По ее данным, из общего числа детских смертей от винтовок и пистолетов 53% приходятся на убийства, 38% - на суициды, 6% - на непреднамеренные убийства, а 3% относятся к действиям сил правопорядка или не классифицированы. В четырех случаях из пяти жертвами подобных инцидентов становятся мальчики.

По количеству убийств с применением огнестрельного оружия лидируют штаты Иллинойс, Миссури, Мичиган, Огайо, Калифорния, Невада, Коннектикут, Мэриленд и Пенсильвания. Отмечается, что самоубийства чаще совершают дети в сельской местности.

При этом "подростки в возрасте от 13 до 17 лет получают огнестрельные ранения в 12 раз чаще, чем дети младшего возраста", отмечают эксперты. Причиной этого, как правило, является преступность. Дети до 12 лет в основном становятся жертвами семейных ссор и бытовых конфликтов.

Вместе с тем исследователи наблюдают снижение уровня непроизвольных убийств среди несовершеннолетних в период с 2002 по 2014 год и сокращение количества убийств с 2007 по 2014 год. Однако количество случаев суицида с 2007 по 2014 год возросло.

В своем исследовании сотрудники академии пользовались данными Национальной системы статистического учета естественного движения населения, Национальной электронной системы учета травм и Национальной системы сообщений о насильственных смертях.

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