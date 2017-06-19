Причиной столкновения поезда с электричкой у Курского вокзала стал отказ стрелки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Поезд столкнулся с электричкой у Курского вокзала из-за отказа стрелки, по происшествию начата доследственная проверка, сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова.

"По предварительным данным, сегодня в 14:38 мск в районе Курского вокзала столицы из-за отказа стрелочного перевода на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино - Щербинка. Пострадавших нет. Повреждены 4 вагона, два вагона сошли с рельсов", - сообщила представитель ММСУТ. По данному факту организована доследственная проверка.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с и. о. руководителя следственного управления, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - добавила представитель следствия.

Gредставитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила, что ведомство начало проверку по факту ЧП.

"На место происшествия выехали московский межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков и московско-курский транспортный прокурор", - сообщила представитель ММТП.

В понедельник в 14:38 мск при отправлении пригородного поезда № 6325 сообщением Нахабино - Щербинка с Курского вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесных пар двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего на вокзал из Нижнего Новгорода поезда "Стриж". Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда.

Источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что в результате ЧП три человека пострадали.