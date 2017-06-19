Трое столичных полицейских подозреваются в получении 240 тыс. рублей взятки

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Трое полицейских Северо-Восточного административного округа Москвы подозреваются в получении взятки в размере 240 тысяч рублей. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, полицейские требовали деньги от мужчины за непривлечение его к уголовной ответственности за изъятые у него наркотики.
"Возбуждено уголовное дело за получение взятки в отношении инспектора отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району Лианозово, полицейского того же отдела и полицейского водителя, которые, вступив между собой в предварительный преступный сговор, получили от гражданина 240 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за изъятый у него гашиш", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.