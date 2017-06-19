Госпитализирован один из пострадавших после столкновения поезда с электричкой в Москве

Суд назначил 1,5 года колонии экс-главе Российского авторского общества за мошенничествоПроисшествия 19 июня, 17:31
Гран-при России "Формулы-1" в 2018 году пройдет в сентябреСпорт 19 июня, 17:23
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в СирииМеждународная панорама 19 июня, 17:10
Определены стартовые составы команд Австралии и Германии на матч Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 17:08
С воспитанниками московских детских домов сыграют в "Гражданские игры"Социальная ответственность 19 июня, 17:07
Онлайн. Австралия - ГерманияСпорт 19 июня, 17:05
Алексей Баталов похоронен на Преображенском кладбищеКультура 19 июня, 17:02
Ретроспектива отреставрированных фильмов Кончаловского пройдет на Московском кинофестивалеКультура 19 июня, 17:01
ФК "Кайрат" сыграет с "Атлантасом" в первом раунде квалификации Лиги ЕвропыСпорт 19 июня, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Один из трех пострадавших после столкновения электрички и экспресса "Стриж" в районе Курского вокзала Москвы госпитализирован, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Один из пострадавших госпитализирован, еще двум помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.