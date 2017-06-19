Госпитализирован один из пострадавших после столкновения поезда с электричкой в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Один из трех пострадавших после столкновения электрички и экспресса "Стриж" в районе Курского вокзала Москвы госпитализирован, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Один из пострадавших госпитализирован, еще двум помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.