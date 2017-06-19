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Число пострадавших при пожаре в Португалии увеличилось до 135 человек

Происшествия
19 июня, 17:28 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 19, июня. /ТАСС

Среди пострадавших - 13 пожарных

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МАДРИД, 19 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 135 человек пострадали в результате пожара в центральной части Португалии. Об этом сообщило в понедельник агентство Lusa со ссылкой на Национальную неотложную медицинскую помощь.

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Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар

По его информации, среди пострадавших - 13 пожарных. Как передавала ранее газета Publico, порядка 2 тысяч человек задействованы в борьбе с огнем в республике. Возгорания зафиксированы в округах Лейрия, Коимбра, Каштелу- Бранку и Браганса.

Сильнее всего от пожара пострадал населенный пункт Педроган-Гранди, где с 17 июня погибли 62 человека. Власти страны опасаются, что число жертв может увеличиться.

Тушение пожара осложняют высокая температура воздуха и сильные порывы ветра. По мнению местной полиции, возгорание в Педроган-Гранди могло начаться в результате удара молнии. В Португалии до вторника объявлен национальный траур.

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