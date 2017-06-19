На Елисейских полях автомобиль протаранил полицейский автобус

Футболисты сборной Камеруна под музыку вышли на первую тренировку в ПетербургеСпорт 19 июня, 18:55
Эксперт: сборной России в матче с португальцами нужно уделять внимание не только РоналдуСпорт 19 июня, 18:44
МВД Франции подтвердило гибель совершившего наезд на полицейский автобус в ПарижеМеждународная панорама 19 июня, 18:34
Советник Козака: перенос Гран-при России "Формулы-1" на осень сделан в интересах зрителейСпорт 19 июня, 18:26
Синхронистка Колесниченко выступит в соло на чемпионате мира, в дуэте - с ПацкевичСпорт 19 июня, 18:18
Источник: "Локомотив" разрешил футболисту Шишкину вести переговоры с другими клубамиСпорт 19 июня, 18:18
Триумф Макрона: партия президента получила абсолютное большинство в новом парламентеМеждународная панорама 19 июня, 18:15
Международная встреча по Сирии в Астане пройдет 4-5 июляМеждународная панорама 19 июня, 18:12
Профсоюз встретится с руководством КХЛ и ООО ХК "Динамо" по ситуации с долгамиСпорт 19 июня, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Машина протаранила полицейский автобус на Елисейских полях в Париже, пострадавших нет. Как сообщает телеканал BFM TV, виновник происшествия задержан.
Инцидент произошел недалеко от Елисейского дворца.
По данным телеканала, район инцидента оцеплен. На месте происшествия находятся много полицейских, работают пожарные службы. Близлежащие станции метро были закрыты.
BFM TV со ссылкой на представителей жандармерии также сообщает о том, что наезд был совершен преднамеренно.