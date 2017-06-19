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На Елисейских полях автомобиль протаранил полицейский автобус

Происшествия
19 июня, 17:28 дата обновления: 19 июня, 17:46 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, июня. /ТАСС

Виновник происшествия задержан

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Материал из 1 страницы
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Машина протаранила полицейский автобус на Елисейских полях в Париже, пострадавших нет. Как сообщает телеканал BFM TV, виновник происшествия задержан.

Инцидент произошел недалеко от Елисейского дворца.

По данным телеканала, район инцидента оцеплен. На месте происшествия находятся много полицейских, работают пожарные службы. Близлежащие станции метро были закрыты.

BFM TV со ссылкой на представителей жандармерии также сообщает о том, что наезд был совершен преднамеренно. 

 

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Наезд на полицейский автобус в Париже
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