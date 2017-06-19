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Суд назначил 1,5 года колонии экс-главе Российского авторского общества за мошенничество

Происшествия
19 июня, 17:31 дата обновления: 19 июня, 17:43 UTC+3

Сумма ущерба, вменяемая Сергею Федотову, составляет 297 млн рублей

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого по делу о крупном хищении имущества этой организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Федотова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), назначить ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии", - огласила судья Елена Гудошникова.

Федотов заключил досудебную сделку со следствием, в этой связи его дело рассматривалось в особом порядке. Особый порядок судопроизводства предусматривает полное признание вины. При этом назначенное наказание не должно превышать двух третей от максимального.

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросила для подсудимого два года колонии общего режима. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Прения сторон

Перед началом прений сторон защита подсудимого просила провести заседание в закрытом режиме в связи с тем, что их подзащитный дал подписку о неразглашении данных предварительного расследования. "Да, подтверждаю", - сказал Федотов, отвечая на вопрос судьи о признании вины и рассмотрения дела в особом порядке. "У меня специфическое дело, я опасаюсь рисков угроз, поэтому прошу закрыть заседание", - добавил он. Гособвинение не возражало против заявленного стороной защиты ходатайства.

Представитель потерпевшей стороны в свою очередь просила отказать в просьбе адвокатам Федотова. "В связи с заключением Федотовым досудебного соглашения в суде не будут исследованы доказательства по уголовному делу. Оснований закрывать заседание не имеется", - подчеркнула она. Однако суд удовлетворил ходатайство защиты.

После оглашения приговора Федотов сообщил, что не решил, будет ли его обжаловать. "Приговором доволен не вполне, чтобы выплатить всю сумму ущерба необходимо работать", - сказал он отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Он также уточнил, что уже погасил более половины суммы ущерба. "Погасил около 170 млн рублей", - отметил фигурант.

Хищения в РАО

Как сообщал ранее ТАСС источник, знакомый с материалами дела, уголовное преследование в отношении экс-главы организации было инициировано на основании заявления одного из представителей общества - композитора Юрия Антонова.

Федотов был задержан 28 июня 2016 года, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Как установили суд и следствие, Федотов вводил в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации.

По данным следствия, нанесенный РАО ущерб превышает 500 млн рублей. Однако защита Федотова утверждает, что, согласно материалам дела, сумма ущерба, вменяемая его подзащитному, составляет 297 млн рублей.

Общероссийская общественная организация "Российское авторское общество" - негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами и иными правообладателями для осуществления управления авторскими правами на коллективной основе. На основании договоров с авторами, государственной аккредитации, а также договоров о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми организациями представляет более 26 тыс. российских и 2 млн иностранных авторов и правообладателей, сообщается на сайте РАО.

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