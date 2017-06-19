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По факту столкновения поезда и электрички возбуждено дело о нарушении правил движения

Происшествия
19 июня, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В СК подтвердили, что в результате инцидента трое пострадавших обратились за медпомощью

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения скоростного поезда "Стриж" с электричкой у Курского вокзала. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба") по факту столкновения двух поездов на Курском вокзале", - сообщила представитель ММСУТ.

Она подтвердила, что в результате столкновения за медицинской помощью обратились три человека.

По данным СК, в 14:38 мск в районе Курского вокзала Москвы на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино - Щербинка. Два вагона сошли с рельсов, оба поезда получили серьезные повреждения.

"Следствием проводится комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших", - добавила представитель ММСУТ. 

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Столкновение поезда с электричкой на Курском вокзале
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