По факту столкновения поезда и электрички возбуждено дело о нарушении правил движения

Футболисты сборной Камеруна под музыку вышли на первую тренировку в ПетербургеСпорт 19 июня, 18:55
Эксперт: сборной России в матче с португальцами нужно уделять внимание не только РоналдуСпорт 19 июня, 18:44
МВД Франции подтвердило гибель совершившего наезд на полицейский автобус в ПарижеМеждународная панорама 19 июня, 18:34
Советник Козака: перенос Гран-при России "Формулы-1" на осень сделан в интересах зрителейСпорт 19 июня, 18:26
Синхронистка Колесниченко выступит в соло на чемпионате мира, в дуэте - с ПацкевичСпорт 19 июня, 18:18
Источник: "Локомотив" разрешил футболисту Шишкину вести переговоры с другими клубамиСпорт 19 июня, 18:18
Триумф Макрона: партия президента получила абсолютное большинство в новом парламентеМеждународная панорама 19 июня, 18:15
Международная встреча по Сирии в Астане пройдет 4-5 июляМеждународная панорама 19 июня, 18:12
Профсоюз встретится с руководством КХЛ и ООО ХК "Динамо" по ситуации с долгамиСпорт 19 июня, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения скоростного поезда "Стриж" с электричкой у Курского вокзала. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба") по факту столкновения двух поездов на Курском вокзале", - сообщила представитель ММСУТ.
Она подтвердила, что в результате столкновения за медицинской помощью обратились три человека.
По данным СК, в 14:38 мск в районе Курского вокзала Москвы на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино - Щербинка. Два вагона сошли с рельсов, оба поезда получили серьезные повреждения.
"Следствием проводится комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших", - добавила представитель ММСУТ.