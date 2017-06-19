В Массачусетсе полиция ищет вооруженного человека в торговом центре

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НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Стражи порядка разыскивают мужчину, имеющего при себе оружие, в торговом центре в Сагусе (штат Массачусетс). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте полицейского управления города.
Как отмечается в документе, в крупном магазине спортивных товаров, по сведениям сотрудников правоохранительных органов, находится "вооруженный и опасный нарушитель". Дороги, ведущие к торговому центру, перекрыты.
По данным газеты The Boston Globe, к месту происшествия, в частности, прибыли бойцы полицейского спецназа.