В Массачусетсе полиция ищет вооруженного человека в торговом центре

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Стражи порядка разыскивают мужчину, имеющего при себе оружие, в торговом центре в Сагусе (штат Массачусетс). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте полицейского управления города.

Как отмечается в документе, в крупном магазине спортивных товаров, по сведениям сотрудников правоохранительных органов, находится "вооруженный и опасный нарушитель". Дороги, ведущие к торговому центру, перекрыты.

По данным газеты The Boston Globe, к месту происшествия, в частности, прибыли бойцы полицейского спецназа.