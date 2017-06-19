Полицейские задержали подозреваемого в вооруженном нападении на банк в Москве

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"В службу "02" поступило сообщение от сотрудника финансово-кредитной организации на Спартаковской улице. По словам заявителя, в помещение организации зашел неизвестный, лицо которого скрывала повязка. Мужчина, угрожая предметами, похожими на пистолет и электрошокер, связал руки находившимся в офисе сотрудникам и потребовал открыть кассу. Они отказались выполнять его требования, после чего злоумышленник покинул помещение", - сообщили в ГУ МВД.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 36-летний житель столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой".