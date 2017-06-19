Омбудсмен Петербурга просит СК проверить инцидент использованием газа в отделе полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился с запросом в местные управления Следственного комитета и прокуратуры для проверки инцидента в 33-м отделе городской полиции, где против задержанного применили перцовый газ. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в аппарате омбудсмена.

"Направлены запросы в СК, прокуратуру Василеостровского района и службу собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти для проведения проверки", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник в СМИ появилась информация, что от газа, распыленного в одну из камер, из-за общей системы вентиляции пострадали задержанные во время несанкционированного митинга, который прошел в Петербурге 12 июня.

Полиция: газ применили законно

Как сообщили ранее ТАСС в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, перцовый газ в 33-м отделе полиции Петербурга был применен против задержанного за мелкое хулиганство мужчины в соответствии с законодательством РФ.

"В 33-й отдел полиции Московского района Санкт- Петербурга за мелкое хулиганство был доставлен 37-летний гражданин. С учетом медицинских показателей мужчину поместили одного в камеру для административно задержанных. Спустя 15 минут он стал вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения. В соответствии с законодательством сотрудники полиции применили к нему спецсредство - перцовый газ", - сообщили в ГУ МВД.

Задержанных, в отношении которых составлялись протоколы об административных правонарушениях за участие в несогласованной акции, после этого перевели из камер в другое помещение.

"Незамедлительно группу граждан, находящихся в отделе полиции, препроводили в зал совещаний для продолжения процессуальных действий. При этом одна из доставленных самостоятельно вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи осмотрели женщину, однако в госпитализации отказали. Иных обращений за медицинской помощью и жалоб не поступало", - отметили в полиции.

По данным МВД, в несанкционированной акции на Марсовом поле в Петербурге 12 июня участвовали около 3,5 тыс. человек, более 500 были задержаны.