Из здания Конгресса Аргентины эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Члены обеих палат Конгресса (парламента) Аргентины были эвакуированы в понедельник в связи с поступлением информации об угрозе взрыва. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Сената.

В настоящее время на месте работает бригада взрывотехников.