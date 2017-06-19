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Из здания Конгресса Аргентины эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Происшествия
19 июня, 20:27 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

В настоящее время на месте работает бригада взрывотехников

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Члены обеих палат Конгресса (парламента) Аргентины были эвакуированы в понедельник в связи с поступлением информации об угрозе взрыва. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Сената.

В настоящее время на месте работает бригада взрывотехников.

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