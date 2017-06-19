Лодка с детьми перевернулась на Ладожском озере

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ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Лодка с пятью детьми перевернулась на Ладожском озере в Карелии, двое спаслись, троих ищут. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в поисково-спасательной службе республики.
"В районе поселка Импилахти потерпела крушение лодка, в которой было пять детей. Двое спаслись, троих спасают", - сказал представитель службы.
В экстренных службах ТАСС сообщили, что все подростки, оказавшиеся в перевернувшейся лодке, - местные жители. "Молодые люди - жители города Сорталава, не из оздоровительных лагерей", - сказал собеседник агентства.
ЧП произошло в Питкярантском районе Карелии. На Ладожском озере на выходе залива Импилахти пятеро подростков перевернулись на лодке в 100 метрах от берега. Двое из них выбрались самостоятельно, судьба троих неизвестна, в том числе девушки, 2001 года.
"Подросткам, оказавшимся в лодке, от 15 до 17 лет", - уточнил источник.
По данным регионального МЧС, на месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), волонтеры и поисково-спасательные службы.
На месте происшествия работают следователи СУ СК России по Республике Карелия, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте СК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.