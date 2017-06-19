Водитель BMW ранил человека из травматического пистолета на парковке в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Водитель BMW открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета в ходе конфликта из-за парковочного места в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Около дома 17 на Твардовской улице мужчина припарковал свой автомобиль BMW, из-за чего у него возник конфликт с другим мужчиной. Водитель BMW выстрелил в своего оппонента, предположительно, из травматического пистолета и скрылся", - сказал собеседник агентства. Пострадавший получил легкие ранения.