Водитель BMW ранил человека из травматического пистолета на парковке в Москве

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Водитель BMW открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета в ходе конфликта из-за парковочного места в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"Около дома 17 на Твардовской улице мужчина припарковал свой автомобиль BMW, из-за чего у него возник конфликт с другим мужчиной. Водитель BMW выстрелил в своего оппонента, предположительно, из травматического пистолета и скрылся", - сказал собеседник агентства. Пострадавший получил легкие ранения.