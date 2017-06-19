Девушка, перевернувшаяся в лодке на Ладоге, погибла

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Девушка, находившаяся в перевернувшейся лодке на Ладожском озере в Карелии, погибла. Об этом сообщила ТАСС глава глава администрации Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец со ссылкой на спасшихся детей.

"Были дети в возрасте 15-16 лет, четыре мальчика и девочка, девочка погибла у них на глазах", - сказала она. По ее словам, два юноши находятся в скорой помощи, сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить их в больницу.

Все дети из города Сортавала, их имена известны.

По имеющейся у собеседника агентства информации, один из юношей, находившихся в лодке, приехал к бабушке на дачу в деревню. "Подростки поехали на рыбалку, шторм был сильный, лодка перевернулась", - сказала Шарец.

МЧС пока информацию о гибели одного из подростков не подтверждает. "Поисковые работы ведутся, тела детей не обнаружены, есть надежда, что они живы", - рассказали ТАСС в региональном управлении МЧС.