Девушка, перевернувшаяся в лодке на Ладоге, погибла

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ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Девушка, находившаяся в перевернувшейся лодке на Ладожском озере в Карелии, погибла. Об этом сообщила ТАСС глава глава администрации Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец со ссылкой на спасшихся детей.
"Были дети в возрасте 15-16 лет, четыре мальчика и девочка, девочка погибла у них на глазах", - сказала она. По ее словам, два юноши находятся в скорой помощи, сейчас решается вопрос о том, чтобы отправить их в больницу.
Все дети из города Сортавала, их имена известны.
По имеющейся у собеседника агентства информации, один из юношей, находившихся в лодке, приехал к бабушке на дачу в деревню. "Подростки поехали на рыбалку, шторм был сильный, лодка перевернулась", - сказала Шарец.
МЧС пока информацию о гибели одного из подростков не подтверждает. "Поисковые работы ведутся, тела детей не обнаружены, есть надежда, что они живы", - рассказали ТАСС в региональном управлении МЧС.