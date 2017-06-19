Источник: экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского задержали по делу о хищении

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бывший директор "Гоголь- центра" Алексей Малобродский задержан по делу о хищении бюджетных средств, в рамках которого была арестована экс-бухгалтер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нина Масляева. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Малобродский задержан по делу о хищении. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Малобродский был продюсером "Седьмой студии". До марта 2015 года возглавлял "Гоголь-Центр"

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

Ранее в рамках данного уголовного дела районный суд заключил под стражу до 19 июля бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Второго фигуранта дела - бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина - суд отправил под домашний арест.

Уголовное дело

По данным СК, неустановленными лицами из числа руководства АНО "Седьмая студия" в 2011-2014 гг. были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Масляеву следствие обвиняет в причастности к хищению 1,2 млн рублей. 23 мая в рамках дела о хищении в "Гоголь-центре" у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова и в ряде регионов РФ были проведены обыски. Серебренников был допрошен в СК в качестве свидетеля.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета.