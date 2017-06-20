Суд огласит приговор националисту Марцинкевичу и участникам движения "Реструкт"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы во вторник огласит приговор националисту и лидеру общественного движения "Реструкт" Максиму Марцинкевичу и девятерым участникам этого движения, обвиняемым в нападениях на торговцев спайсами.

В ходе прений сторон прокурор попросил для обвиняемых наказание от 3,4 до 11,5 лет заключения. При этом максимальный срок гособвинитель требует для Марцинкевича, также известного по прозвищу Тесак. "Под видом общественно-полезной деятельности подсудимые совершали корыстные, насильственные преступления", - оценивает мотивы членов "Реструкта" обвинение.

Марцинкевичу и девяти его соратникам вменяется в зависимости от роли совершение преступлений, предусмотренных статьями 162 ("Разбой"), 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), 213 ("Хулиганство"), 161 ("Грабеж"), 111 ("Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека") УК РФ. Марцинкевичу также инкриминируется статья 282 УК ("Возбуждение национальной ненависти либо вражды") в связи с его книгой "Реструкт", которая была признана экстремистской в 2014 году и запрещена. Двое подсудимых - Коптенин и Котловский - в суде частично признали вину в части применения насилия, но отвергли обвинения в разбое. Семеро подсудимых отказались признать вину в полном объеме.

По версии следствия, под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах обвиняемые совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом они избивали потерпевших, завладевали их имуществом и в целях унижения человеческого достоинства публично обливали красящими веществами.

Как полагает следствие, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на 8 человек, один из которых от полученных травм скончался. В зависимости от роли и степени участия каждого десять подсудимых обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, умышленном уничтожении имущества, хулиганстве и возбуждении ненависти либо вражды.

Марцинкевич является активистом ультрарадикальных организаций и одним из лидеров движения "Реструкт". Он был задержан в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола и депортирован в Россию. Кунцевский суд Москвы в августе 2014 года приговорил его к 5 годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, но в ноябре того же года Мосгорсуд сократил срок приговора до 2 лет и 10 месяцев.