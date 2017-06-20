Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшему губернатору Кировской области Белых

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.
"Мосгорсуд 20 июня рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей моему подзащитному Никите Белых", - сказал защитник, не уточнив срок возможного продления.
Ранее Басманный суд Москвы продлил до 24 июня срок содержания под стражей бывшего губернатора.
Из материалов дела известно, что в отношении бывшего чиновника возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки. Как сообщил в суде следователь, 17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") по двум эпизодам. Экс-губернатор свою вину не признал.
Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности 400 тыс. евро. В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.