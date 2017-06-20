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Суд начнет прения сторон по делу бизнесмена Полонского

Происшествия
20 июня, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Самого Полонского в прениях не будет - в ходе судебного разбирательства он был удален с процесса за неоднократные нарушение дисциплины

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы начнет прения сторон по делу предпринимателя Сергея Полонского, обвиняемого в хищении более 2,6 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Как ранее сообщала пресс-секретарь суда Анастасия Пылина, Полонского в прениях не будет, его доставят только на последнее слово. В ходе судебного разбирательства он был удален с процесса за неоднократные нарушение дисциплины, разговоры с публикой, пререкания с прокурором.

Процедура прений является заключительной в процессе и предусматривает анализ сторонами собранных доказательств. Прокурор завершит свое выступление просьбой о назначении Полонскому наказания. В свою очередь защита, как следует из ее позиции в ходе процесса, будет настаивать на невиновности фигуранта.

Полонский обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Наказание по этому обвинению предусматривает до 10 лет колонии. Он обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей.

Фигурантами дела являются также члены совета директоров корпорации Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников. Они объявлены в международный розыск. Вместе с Полонским на скамье подсудимых находятся руководитель финансового департамента корпорации "Миракс групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин, которые обвиняются в пособничестве мошенничеству.

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Персоны
Полонский, Сергей Юрьевич
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Дело бизнесмена Полонского
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