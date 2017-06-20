Суд начнет прения сторон по делу бизнесмена Полонского

ESPN: баскетболист "Голден Стэйт" Дюрант откажется от повышения зарплаты в новом сезонеСпорт 20 июня, 0:47
Российские баскетболистки сыграют с гречанками в матче за выход в 1/4 финала ЧЕСпорт 19 июня, 23:46
ЕС и Великобритания спустя год после референдума запустили переговоры о BrexitМеждународная панорама 19 июня, 22:58
Лодка с детьми перевернулась на Ладожском озереПроисшествия 19 июня, 22:49
Корстин: российские баскетболистки на ЧЕ могут войти в тройку призеровСпорт 19 июня, 22:49
Немецкий эксперимент в действии: сборная Германии обыграла австралийцевСпорт 19 июня, 22:25
Баранова: российским баскетболисткам на ЧЕ не хватает разнообразия в игреСпорт 19 июня, 22:21
Инфантино: ФИФА устраивает посещаемость матчей Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 21:46
Эксперты нашли в организме Кэрри Фишер следы наркотиковКультура 19 июня, 21:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы начнет прения сторон по делу предпринимателя Сергея Полонского, обвиняемого в хищении более 2,6 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Как ранее сообщала пресс-секретарь суда Анастасия Пылина, Полонского в прениях не будет, его доставят только на последнее слово. В ходе судебного разбирательства он был удален с процесса за неоднократные нарушение дисциплины, разговоры с публикой, пререкания с прокурором.
Процедура прений является заключительной в процессе и предусматривает анализ сторонами собранных доказательств. Прокурор завершит свое выступление просьбой о назначении Полонскому наказания. В свою очередь защита, как следует из ее позиции в ходе процесса, будет настаивать на невиновности фигуранта.
Полонский обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Наказание по этому обвинению предусматривает до 10 лет колонии. Он обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей.
Фигурантами дела являются также члены совета директоров корпорации Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников. Они объявлены в международный розыск. Вместе с Полонским на скамье подсудимых находятся руководитель финансового департамента корпорации "Миракс групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин, которые обвиняются в пособничестве мошенничеству.