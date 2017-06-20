Инцидент на Ладожском озере: что известно о судьбе подростков

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, на борту которой находились пять подростков. По предварительным данным, двоим из них удалось спастись.

Спасатели обнаружили само плавсредство, однако о судьбе троих подростков ничего не известно.

? Что произошло? Лодка с пятью подростками 15 - 16 лет, которые решили порыбачить в заливе Импилахти Ладожского озера в Питкярантском районе Карелии, перевернулась в 100 метрах от берега из-за сильного шторма.

Двоим юношам удалось спастись самостоятельно, еще трое - два молодых человека и девушка 2001 года рождения - выбраться не смогли, их разыскивают спасатели.

Согласно свидетельствам спасшихся, девушка погибла у них на глазах, однако официального подтверждения этому нет. ? Как подростки оказались одни на озере? Пострадавшие приехали к озеру из города Сортавала частным образом, у одного из них в близлежащей деревне живет бабушка.

Их родители оповещены о случившимся и уже направляются к месту ЧП. ? Как проводится спасательная операция? На месте происшествия работают 123 человека, среди них - спасатели и волонтеры из числа местных жителей. Также задействованы вертолет и восемь плавсредств МЧС, две лодки местных жителей.

Сейчас в Карелии белые ночи, видимость и погодные условия позволяют вести поиски всю ночь.

К месту трагедии выехал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, чтобы возглавить операцию.

Следователи СУ СК России по Республике Карелия на месте выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.