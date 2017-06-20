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Инцидент на Ладожском озере: что известно о судьбе подростков

Происшествия
20 июня, 2:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По предварительным данным, двоим подросткам удалось спастись, судьба троих остается неизвестной

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Материал из 1 страницы
© ГУ МЧС России по Республике Карелия/ТАСС

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, на борту которой находились пять подростков. По предварительным данным, двоим из них удалось спастись.

Спасатели обнаружили само плавсредство, однако о судьбе троих подростков ничего не известно.

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Что произошло?
  • Лодка с пятью подростками 15 - 16 лет, которые решили порыбачить в заливе Импилахти Ладожского озера в Питкярантском районе Карелии, перевернулась в 100 метрах от берега из-за сильного шторма.
  • Двоим юношам удалось спастись самостоятельно, еще трое - два молодых человека и девушка 2001 года рождения - выбраться не смогли, их разыскивают спасатели.
  • Согласно свидетельствам спасшихся, девушка погибла у них на глазах, однако официального подтверждения этому нет.
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Как подростки оказались одни на озере?
  • Пострадавшие приехали к озеру из города Сортавала частным образом, у одного из них в близлежащей деревне живет бабушка.
  • Их родители оповещены о случившимся и уже направляются к месту ЧП.
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Как проводится спасательная операция?
  • На месте происшествия работают 123 человека, среди них - спасатели и волонтеры из числа местных жителей. Также задействованы вертолет и восемь плавсредств МЧС, две лодки местных жителей.
  • Сейчас в Карелии белые ночи, видимость и погодные условия позволяют вести поиски всю ночь.
  • К месту трагедии выехал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, чтобы возглавить операцию.
  • Следователи СУ СК России по Республике Карелия на месте выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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