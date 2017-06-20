Инцидент на Ладожском озере: что известно о судьбе подростков

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Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, на борту которой находились пять подростков. По предварительным данным, двоим из них удалось спастись.
Спасатели обнаружили само плавсредство, однако о судьбе троих подростков ничего не известно.