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Сообщение об угрозе взрыва в здании Конгресса Аргентины оказалось ложным

Происшествия
20 июня, 2:32 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 20, июня. /ТАСС

Поводом для принятых мер послужил телефонный звонок

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июня. /ТАСС/. Полиция не обнаружила взрывного устройства в здании Конгресса (парламента) Аргентины, из которого ранее в понедельник была проведена эвакуация людей. Об этом сообщило агентство Telam.

Поводом для принятых мер послужил телефонный звонок. Несмотря на то, что обратившийся в полицию утверждал, что бомба заложена в сенатском крыле здания, прибывшие на место взрывотехники проверили все помещения Конгресса.

В связи с тем, что 20 июня в Аргентине выходной день, в момент эвакуации в здании было мало людей. Вечером они смогли вернуться к работе.

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