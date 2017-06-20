Сообщение об угрозе взрыва в здании Конгресса Аргентины оказалось ложным

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июня. /ТАСС/. Полиция не обнаружила взрывного устройства в здании Конгресса (парламента) Аргентины, из которого ранее в понедельник была проведена эвакуация людей. Об этом сообщило агентство Telam.
Поводом для принятых мер послужил телефонный звонок. Несмотря на то, что обратившийся в полицию утверждал, что бомба заложена в сенатском крыле здания, прибывшие на место взрывотехники проверили все помещения Конгресса.
В связи с тем, что 20 июня в Аргентине выходной день, в момент эвакуации в здании было мало людей. Вечером они смогли вернуться к работе.