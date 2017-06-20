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В Мексике около трех тысяч заключенных устроили беспорядки в тюрьме

Происшествия
20 июня, 2:40 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 20, июня. /ТАСС

В ходе подавления беспорядков силам безопасности пришлось использовать слезоточивый газ

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МЕХИКО, 20 июня. /ТАСС/. Крупная акция протеста, переросшая в беспорядки, в понедельник прошла в мексиканской тюрьме "Топо-Чико" в штате Нуэво-Леон. Поводом для нее послужили слухи о том, что исправительное учреждение фактически перейдет под контроль недавно прибывшего туда особо опасного преступника. Как сообщил официальный представитель сил безопасности региона Альдо Суасуа, в протестах приняли участие порядка трех тыс. человек.

"Это был cлух, пущенный для того, чтобы дестабилизировать тюрьму", - сказал Суасуа. Он подчеркнул, что администрация будет следить за тем, чтобы ни один заключенный не пытался взять ситуацию в тюрьме под свой контроль.

В ходе подавления беспорядков силам безопасности пришлось использовать слезоточивый газ. Известно, что двое заключенных получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.

В феврале 2016 года в "Топо-Чико" жертвами столкновений стали 49 человек.

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