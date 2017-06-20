Экс-сотрудницу таможни в Забайкалье за коррупцию приговорили к трем годам колонии и штрафу

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ЧИТА, 20 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забайкальский районный суд приговорил бывшую сотрудницу таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Забайкальск" к трем годам лишения свободы и 5,2 млн рублей штрафа за коррупцию, сообщила во вторник пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Судом оглашен приговор в отношении бывшего старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни. Она признана виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки…"). Подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в 5,2 млн рублей с лишением права занимать должности в таможенных органах сроком на три года", - говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что в 2013 - 2014 годах сотрудница таможни получила 130 тыс. рублей взятки от одного из местных жителей за пропуск коммерческих товаров, ввозимых из Китая в Россию, под видом товаров для личного пользования. Взятка была определена из расчета 1 тыс. рублей за каждые 50 кг незаконно выпущенного товара. Деньги перечислялись на банковскую карту сотрудницы и карту ее матери.
Реальное отбытие наказания для женщины отсрочено до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста.
Забайкальск уже третий год остается в центре коррупционных скандалов. За последние два года в отношении четырех руководителей и двух десятков таможенных инспекторов таможенного поста МАПП возбуждены уголовные дела. Бывшие таможенники уже осуждены.