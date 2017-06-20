Здоровью двоих подростков с перевернувшейся на Ладоге лодки ничто не угрожает

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Состоянию двоих подростков, которые спаслись с перевернувшейся лодки на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, ничто не угрожает. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Сортавальской центральной районной больницы, куда доставили юношей.
"Они сами зашли в больницу и поднялись к врачу. Их состоянию ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства.
"С ними все в порядке", - уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Лодка, на борту которой находились одна девушка и четыре юноши 15 - 16 лет, перевернулась вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера. По данным местных властей, все подростки приехали на отдых в деревню из города Сортавала. Как сообщили МЧС, двум подросткам удалось выбраться на берег самостоятельно, судьба троих остается неизвестной. По словам спасшихся подростков, девушка утонула у них на глазах, однако официального подтверждения этой информации нет. Поисковая операция продолжается.