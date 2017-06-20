Три природных пожара тушат на Чукотке

АНАДЫРЬ, 20 июня. /ТАСС/. Три природных пожара тушат пожарные в Анадырском районе Чукотского автономного округа. Общая площадь, пройденная огнем, превышает 30 га. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Чукотскому автономному округу.

"Три природных пожара зафиксированы в Анадырском районе. Один из них площадью около 6 га действует на землях лесного фонда. Еще два пожара площадью 11 и 16 га действуют на оленьих пастбищах. Угрозы населенным пунктам нет, так как очаги пожаров расположены далеко от них", - сообщил собеседник агентства.

Тушение пожара в лесном фонде осуществляется наземным способом, но людей и технику в район происшествия доставляют вертолетом из-за отсутствия дорог. Во вторник утром принято решение о проведении вертолетного облета пожаров, действующих на оленьих пастбищах. После этого может быть принято решение об усилении там группировок пожарных.

"В Анадырском районе стоит прохладная, но сухая погода. Осадков в ближайшее время не прогнозируется", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время, по данным Чукотского управления по гидрометеорологии, на территории Чукотского автономного округа установлены третий, местами четвертый, классы пожарной опасности. Пожароопасный период в регионе начался 1 июня.