В перестрелке в здании суда в США пострадали два полицейских

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Стрельба произошла в понедельник в здании суда в округе Коффи (штат Теннесси). Как сообщили в бюро расследований штата, ранения получили двое полицейских.

"Два заместителя шерифа округа Коффи пострадали в ходе перестрелки в здании суда и в настоящее время проходят лечение", - говорится в сообщении бюро в Twitter.

Как добавляет агентство Associated Press, заключенный, которого доставили в суд на слушания, выхватил у полицейского пистолет и открыл огонь. По предварительной информации, злоумышленник погиб.

MORE: Two Coffee County deputies were injured in courthouse shooting and are currently undergoing medical treatment. 1/2 pic.twitter.com/lX9s36YVJt — TBI (@TBInvestigation) 19 June 2017