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В перестрелке в здании суда в США пострадали два полицейских

Происшествия
20 июня, 4:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Огонь открыл заключенный, доставленный в суд на слушания; по предварительным данным, он погиб

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Стрельба произошла в понедельник в здании суда в округе Коффи (штат Теннесси). Как сообщили в бюро расследований штата, ранения получили двое полицейских.

"Два заместителя шерифа округа Коффи пострадали в ходе перестрелки в здании суда и в настоящее время проходят лечение", - говорится в сообщении бюро в Twitter.

Как добавляет агентство Associated Press, заключенный, которого доставили в суд на слушания, выхватил у полицейского пистолет и открыл огонь. По предварительной информации, злоумышленник погиб.

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