В перестрелке в здании суда в США пострадали два полицейских

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Стрельба произошла в понедельник в здании суда в округе Коффи (штат Теннесси). Как сообщили в бюро расследований штата, ранения получили двое полицейских.
"Два заместителя шерифа округа Коффи пострадали в ходе перестрелки в здании суда и в настоящее время проходят лечение", - говорится в сообщении бюро в Twitter.
Как добавляет агентство Associated Press, заключенный, которого доставили в суд на слушания, выхватил у полицейского пистолет и открыл огонь. По предварительной информации, злоумышленник погиб.
MORE: Two Coffee County deputies were injured in courthouse shooting and are currently undergoing medical treatment. 1/2 pic.twitter.com/lX9s36YVJt— TBI (@TBInvestigation) 19 June 2017