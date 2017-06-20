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В Японии почти 700 человек доставлены в больницы с тепловыми ударами

Происшествия
20 июня, 5:42 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, июня. /ТАСС

По данным Главного пожарного управления страны, двое скончались, несколько десятков человек госпитализированы на срок более недели

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ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Почти 700 человек были доставлены в больницы Японии с симптомами тяжелого теплового удара в период с 12 по 18 июня, двое из них скончались. Это почти на сто человек больше, чем на предыдущей неделе, сообщило во вторник Главное пожарное управление страны, которое выполняет в том числе функции скорой помощи.

По его данным, несколько десятков человек госпитализированы на срок более недели. В мае от тяжелых последствий тепловых ударов скончались двое жителей Японии.

Несмотря на наступление сезона дождей, на обширной части японской территории стоит жаркая погода, температура во многих местах, включая Токио, превышает 30 градусов Цельсия.

В прошлом году из-за жары в стране погибли более 100 человек, десятки тысяч попали в больницы. Около половины пострадавших - люди старше 65 лет, многие получили тепловые удары у себя дома из-за нежелания включать кондиционеры.

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