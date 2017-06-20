Водолазы приступили к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Водолазы приступили к поиску троих из пяти подростков, которые перевернулись в понедельник вечером на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в региональном главке МЧС.
"Работают десять водолазов, еще семь едут на место", - сказали в ведомстве. На сайте ГУ МЧС по Республике Карелия отмечается, что в поисковой операции задействованы водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы.
Ранее сообщалось, что для проведения поисковых работ подготовлены средства беспилотной авиации. На месте работают психологи. Всего к операции привлечены 258 человек, 55 единиц техники, задействованы два вертолета Ми-8.
Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков - девушка и четыре юноши 15 - 16 лет. Все они приехали в деревню на отдых из города Сортавала.
По данным МЧС, двум подросткам удалось самостоятельно выбраться на берег. В Сортавальской центральной районной больницы, куда доставили спасшихся юношей, сообщили, что их здоровью ничего не угрожает. Судьба троих подростков неизвестна, ведутся поисковые мероприятия. Спасшиеся юноши утверждают, что девушка погибла у них на глазах, официально ее гибель пока не подтверждена.