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Водолазы приступили к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге

Происшествия
20 июня, 6:25 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 20, июня. /ТАСС

На месте уже работают десять водолазов, еще семь едут на место, сообщили в региональном главке МЧС

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© ГУ МЧС России по Республике Карелия/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Водолазы приступили к поиску троих из пяти подростков, которые перевернулись в понедельник вечером на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в региональном главке МЧС.

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"Работают десять водолазов, еще семь едут на место", - сказали в ведомстве. На сайте ГУ МЧС по Республике Карелия отмечается, что в поисковой операции задействованы водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы.

Ранее сообщалось, что для проведения поисковых работ подготовлены средства беспилотной авиации. На месте работают психологи. Всего к операции привлечены 258 человек, 55 единиц техники, задействованы два вертолета Ми-8.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Ладожского озера перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков - девушка и четыре юноши 15 - 16 лет. Все они приехали в деревню на отдых из города Сортавала.

По данным МЧС, двум подросткам удалось самостоятельно выбраться на берег. В Сортавальской центральной районной больницы, куда доставили спасшихся юношей, сообщили, что их здоровью ничего не угрожает. Судьба троих подростков неизвестна, ведутся поисковые мероприятия. Спасшиеся юноши утверждают, что девушка погибла у них на глазах, официально ее гибель пока не подтверждена. 

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