Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке на площади 22 тыс. га тушат две тысячи человек

УЛАН-УДЭ, 20 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за минувшие сутки выросла почти на 5 тыс. га. Огонь охватил 21,7 тыс. га, сообщили во вторник в федеральной Авиалесоохране.

"На территории Российской Федерации проводятся работы по тушению 96 лесных пожаров на площади 21,7 тыс. га. Для их тушения задействованы 2,2 тыс. человек, 285 единиц техники и 36 воздушных судов", - отметили в ведомстве. Большая часть возгораний приходится на Сибирь.

Ситуация в Сибири

По данным Минприроды Забайкальского края, на утро вторника, в регионе действует один пожар на площади 1,7 тыс. га, еще два очага локализованы на 7,5 тыс. га. "Основными причинами пожаров являются человеческий фактор и возникновение сухих гроз. Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили в министерстве. - Огонь тушат 144 человека, в том числе парашютисты-десантники, задействовано 12 единиц техники".

На землях лесного фонда Иркутской области зарегистрировали 11 пожаров на площади 8,2 тыс. га. В Красноярском крае, по данным Лесопожарного центра, действует 31 очаг на площади 1,5 тыс. га, еще семь общей площадью 383 га локализованы.

В Бурятии на утро 20 июня проводятся работы по тушению шести лесных пожаров на 1,6 тыс. га. "Из них два локализованы и четыре продолжают действовать, в их числе крупный лесной пожар в Северо-Байкальском районе на площади около 1,3 тыс. га, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. - В его тушении задействованы более 100 человек. Также принято решение о переброске туда 12 сотрудников Федерального резерва Авиалесоохраны". Всего с огнем на территории республики борются более 300 человек, привлечена тяжелая техника, в том числе вертолет Ми-8.

По данным федеральной Авиалесоохраны, природные пожары бушуют в Туве, на Алтае, в Хакасии на общей площади 827 га и на 116 га в Томской области.

Положение на Дальнем Востоке

Площадь возгораний на Дальнем Востоке составляет около 140 га. Очаги зарегистрированы в Якутии, Амурской и Магаданской областях.

В Чукотском автономном округе пожарные тушат три природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, превышает 30 га.

"Три природных пожара зафиксированы в Анадырском районе. Один из них площадью около 6 га действует на землях лесного фонда. Еще два пожара на 11 и 16 га действуют на оленьих пастбищах. Угрозы населенным пунктам нет, так как очаги расположены далеко от них", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В ведомстве добавили, что тушение возгораний в лесном фонде осуществляется наземным способом, однако людей и технику доставляют туда вертолетом из-за отсутствия дорог. Во вторник утром принято решение о проведении вертолетного облета пожаров, действующих на оленьих пастбищах.

В Камчатском крае локализован пожар в труднодоступной местности в окружении крутых сопок на высоте более 600 метров над уровнем моря. По данным регионального управления МЧС России, "лесной пожар в районе поселка Пиначево Елизовского района локализован, ведется его дотушивание".