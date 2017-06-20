Продавец магазина в Якутске связал школьника и держал его в подсобке

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ЯКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Следователи в Якутске возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего продавца магазина, который, по данным ведомства, связал скотчем семилетнего мальчика и силой запер его в подсобке, поскольку заподозрил его в краже шоколада, сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"Предварительным следствием установлено, что инцидент произошел 16 июня. Продавец небольшого магазина в городе после кражи шоколада умышленно и с применением физической силы в течение десяти минут незаконно удерживал в подсобном помещении несовершеннолетнего мальчика. При этом продавец скотчем склеил его руки и заклеил рот", - говорится в сообщении.
Действия продавца остановила девушка-очевидец, она сняла происходящее на свой телефон и опубликовала запись в интернете. "Мальчик является учеником второго класса одной из городских школ. Продавец ранее судим не был, он не имеет постоянного места жительства и регистрации", - добавили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего"). Мужчина признал свою вину, он заключен под стражу на время предварительного следствия.