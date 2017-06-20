Детский лагерь в Иркутской области закрыли из-за вспышки энтеровирусной инфекции

ИРКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Детский лагерь "Орленок" в Иркутской области закрыли после госпитализации детей с энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщили во вторник в региональном управлении Роспортебнадзора.

"В период с 13 по 19 июня в муниципальном автономном учреждении Шелеховского района спортивно-оздоровительном лагере "Орленок" зарегистрировано четыре случая энтеровирусной инфекции среди детей. Двое госпитализированы в Областную инфекционную клиническую больницу, еще двое находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Указывается также, что с 16 июня первая смена лагеря расформирована, лагерь закрыт, все дети и персонал находятся под медицинским наблюдением по месту жительства.

Экстренное извещение о случае заболевания в лагере "Орленок" было получено 14 июня. У заболевших детей наблюдались катаральные симптомы, повышение температуры. После этого в детском учреждении был организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. "Врачами поведен осмотр всех детей и сотрудников, больных не выявлено. Отобраны для лабораторных исследований пробы воды, смывы с объектов окружающей среды. Проведена заключительная дезинфекция, - пояснили в ведомстве. - По результатам лабораторных исследований у шести контактных обнаружена РНК энтеровируса".

"В ходе эпидемиологического расследования установлены факты, способствующие распространению инфекционного заболевания, создающие угрозу здоровью детей и сотрудников лагеря. В частности, не обеспечена полнота изоляции заболевших, дезинфекционные мероприятия проводились с нарушением санитарного законодательства", - говорится на сайте управления Роспотребнадзора.