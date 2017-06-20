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Водитель погиб во Франции, наехав на заграждения манифестантов на трассе

Происшествия
20 июня, 8:50 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 20, июня. /ТАСС

Ночью мигранты перекрыли крупную автодорогу А16 стволами спиленных деревьев, на это заграждение и налетел микроавтобус с польским номером

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ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Водитель автомашины погиб 20 июня на северо-западе Франции в результате столкновения с заграждениями, которые нелегальные мигранты установили во время манифестации на автодороге. Об этом сообщила префектура департамента Па-де-Кале.

"Это первый случай гибели водителя в ходе манифестаций, который устраивают на дорогах Па-де-Кале нелегальные мигранты с 2014 года", - сообщает Agence France-Presse. Минувшей ночью мигранты перекрыли крупную автодорогу А16 стволами спиленных деревьев. На это заграждение налетел в темноте микроавтобус с польским номером. Водитель погиб на месте.

Именно на территории департамента Па-де-Кале находится вход в железнодорожный туннель, связывающий Францию с Великобританией. Этим туннелем в течение нескольких лет пользовались нелегальные мигранты, чтобы на товарных составах и платформах, перевозящих грузовики, проникать на британскую территорию.

Из-за близости к туннелю с 2002 года рядом с городом Кале возник крупный нелегальный лагерь мигрантов, прозванный "Джунгли Кале". Летом 2016 года в нем проживали в тяжелейших условиях не менее 9 тыс. человек. В октябре 2016 года власти страны совместно с местными властями провели большую операцию по расселению этих людей в официальные центры приема и временного проживания. Проблема, однако, не была полностью решена - в настоящее время в лагере у Кале проживают около шести сотен человек.

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